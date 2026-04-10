Vicenza, Rosso e l'amicizia con Scaroni: "Magari dal Milan arriveranno giocatori da valorizzare"

“Scaroni adesso ci può dare un grande aiuto perché, essendo in Serie B, possiamo anche dare una mano e lui e viceversa magari qualche giocatore che loro hanno in visione e non possono farlo giocare, potremmo farlo giocare nella nostra squadra. Quindi c’è un buon aiuto, una buona collaborazione”. Il patron del Vicenza Renzo Rosso nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ ha parlato anche del rapporto d’amicizia con Paolo Scaroni, presidente del Milan, che potrebbe trasformarsi in un’opportunità in vista del prossimo campionato di Serie B.

“Noi abbiamo impostato la squadra di calcio come una delle nostre aziende, quindi è estremamente strutturata, ogni persona ha le proprie responsabilità, non ci sono persone che vanno a rompere le armonie, ecco. Quindi questo diciamo è fatto proprio da grande club. - ha continuato Rosso parlando dei paragoni con il Como come si legge su Trivenetogoal.it - C’è il mio amico Scaroni che dice: Renzo il Vicenza è gestito forse come una delle migliori società di Serie A.

Noi abbiamo portato tutto il nostro know-how a livello manageriale, ci avevamo messo un po’, abbiamo fatto qualche errore, ma la cosa bella, secondo me, è che abbiamo capito che si vince solo quando veramente c’è un team, quando c’è qualcosa di molto coeso dove non ci sono le prime donne”.