TMW Milan, Scaroni annuncia: “Prima dell’estate presenteremo la facciata del nuovo stadio”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro, ha parlato della difficoltà di confrontarsi con le proprietà straniere: “La grande fatica è quella di tradurre l’Italia a un proprietario americano. Non è molto facile spiegare quello che avviene nel nostro Paese, per esempio spiegare che servono sei anni perché due stranieri investano 1,5 miliardi di euro sullo stadio di una città che ne ha bisogno, è una cosa che non riuscivo a fare. Ne parlo al passato perché ormai ci siamo, ma anche tutte le nostre procedure burocratiche, penso ai meccanismi che reggono le elezioni del presidente della FIGC, non sono così semplici da spiegare, figuriamoci in inglese a chi vive magari a New York. È il grande compito che spetta a noi che interagiamo con proprietà straniere. Poi nel mio caso per fortuna il mio azionista è espertissimo di sport: negli Stati Uniti, però lo sport è visto come entertainment. In Europa è un gioco, non è un dettaglio insignificante”.

Siamo al Meazza, quando arriverà il nuovo stadio?

“Beh, intanto diciamo che finalmente questo evento si sta svolgendo in un luogo di proprietà di Inter e Milan. Abbiamo fatto un passo essenziale. Io direi che tutto sta procedendo in modo ragionevole ed efficiente: io spero di poter presto presentare la facciata del nuovo stadio, cioè un progetto di quello che sarà il nuovo stadio. È un’opera talmente importante per la nostra città che deve conoscerla per bene. Tutto questo direi certamente prima dell’estate”.

Come ci si mette d’accordo tra club rivali?

“Milan e Inter in realtà sono club molto simili, abbiamo le stesse esigenze. In altre città, dove ci sono due club, non esiste questa cosa. Qui invece lo stadio che va bene all’una va bene all’altra, è un grande vantaggio”.

La qualificazione Champions non è ancora certa…

“Veniamo da una settimana difficile, dopo sabato non sono stato molto allegro. Però resto fiducioso sull’unico obiettivo che abbiamo”.

Forse vi eravate illusi di poter competere per lo scudetto.

“Lo scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ho molta simpatia per il Sassuolo e suo stadio perché li abbiamo vinto lo scudetto. Non mi sono mai illuso, tra matematica e gioco.. obiettivo Champions fondamentale e non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena internazionale”.