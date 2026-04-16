TMW Milan, Scaroni: "Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto. Resto fiducioso per la Champions"

Anche Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dall'evento organizzato da Il Foglio a Milano, nell'area di San Siro. E lo stesso stadio Meazza, per il cui restyling si sono messe d'accordo la società rossonera con i rivali storici e concittadini dell'Inter. Parte da qui nelle sue riflessioni Scaroni: Milan e Inter in realtà sono club molto simili, abbiamo le stesse esigenze. In altre città, dove ci sono due club, non esiste questa cosa. Qui invece lo stadio che va bene all’una va bene all’altra, è un grande vantaggio”.

La qualificazione Champions non è ancora certa, per il Milan, e anche di questo ha parlato Scaroni: “Veniamo da una settimana difficile, dopo sabato non sono stato molto allegro. Però resto fiducioso sull’unico obiettivo che abbiamo, la qualificazione in Champions League”.

Forse al Milan qualcuno si era illuso di poter correre per la vittoria del campionato? Prosegue e conclude così il suo intervento a tinte rossonere Scaroni: “Lo Scudetto ci sarebbe piaciuto molto, ho molta simpatia per il Sassuolo e suo stadio perché li abbiamo vinto lo scudetto. Non mi sono mai illuso, tra matematica e gioco.. obiettivo Champions fondamentale e non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena internazionale”.

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