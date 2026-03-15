Scatto Champions del Como, ma che polemiche con la Roma. Tare parla di Modric: le top news delle 22

La domenica di Serie A, dopo le sfide delle 15, ha visto il Como aggiudicarsi lo scontro diretto per la Champions League con la Roma: un 2-1 per i lariani in rimonta, con la Roma che era andata avanti col rigore di Malen salvo poi essere ripresa da Dovikas e Diego Carlos. Uno strappo importante per la qualificazione alla prossima Champions, con però la macchia delle solite polemiche arbitrali in occasione dell’espulsione di Wesley. Caldo il post partita, con Gasperini che non ha salutato Fabregas e con i due tecnici che si sono lanciati frecciate a distanza.

In campo adesso Lazio e Milan, col prepartita che è stato caratterizzato dalle parole del direttore sportivo rossonero Igli Tare, che ha commentato anche la possibilità di rinnovo di Luka Modric: “Una cosa è certa: lui ama il Milan e noi amiamo lui. Penso che sarà una decisione facile, il contratto è già pronto perché c’è l’opzione per la prossima stagione. A lui piace far parte di questo progetto”, ha spiegato il dirigente albanese prima di nicchiare sulle voci riguardanti Moise Kean.

Chiusura con l'Inter, al primo dei due giorni di riposo concessi da Chivu dopo l'Atalanta. Da valutare Mkhitaryan in vista della Fiorentina, col centrocampista uscito acciaccato dall'ultima di San Siro. Potrebbe recuperare invece Hakan Calhanoglu, mentre da capire quale sarà l'evoluzione di Lautaro Martinez.