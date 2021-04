Segna ancora Choupo-Moting: dopo due pali di Neymar, il Bayern è in vantaggio 1-0

Dopo cinque palle gol per Neymar, il Bayern Monaco perviene incredibilmente allo 0-1. Muller, da dentro l'area, impegna severamente Keylor Navas. Sul rimpallo Kimpembe viene bruciato completamente da Choupo-Moting che salta più in alto del difensore e spedisce in rete, beffando il portiere costaricense in contro tempo. PSG sfortunato ma anche sprecone fin qui.