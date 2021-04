Segna Pandev ma il VAR annulla: Genoa e Spezia restano sullo 0-0

Si sblocca il punteggio al "Ferraris". Anzi no. Il Genoa si era porta in vantaggio contro lo Spezia con Goran Pandev, abile a sfruttare in spaccata una respinta corta di Provedel. Richiamato dal VAR il direttore di gara, il signor Manganiello, ha rivisto l'azione al monitor e ha deciso per annullare la rete per un intervento scorretto di Destro ai danni del numero 94 dello Spezia.

