Semplici resta a Cagliari o sarà addio? "Ci dovrà essere accordo sugli obiettivi e un'identità"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, l'ultima della stagione alla vigilia della gara contro il Genoa, Leonardo Semplici ha parlato anche del suo futuro e delle parole di Tommaso Giulini. "Le parole del presidente fanno piacere, anche da parte mia c'è l'intenzione di continuare questa avventura e mi auguro di poter proseguire. La formazione di domani sarà abbastanza simile a quella che ha giocato a Milano, vogliamo chiudere bene e cercheremo di mettere in campo i giocatori che mi danno più garanzie. Ci dovrà essere un comune accordo e un'identità e un obiettivo preciso che la società mi darà, cui io mi adatterò perché non ho richieste particolari: nel mio percorso vorrei che non finisse domani ma che continuasse. Poi vedremo, io sono sereno perché secondo me abbiamo fatto un bel lavoro. Non è solo merito mio ma in primis dei calciatori e della società, del presidente: spero e penso ci sia la possibilità di continuare. L’immagine che mi porterò dietro è stata la gara che ha cambiato l'andamento della stagione, quella con il Parma, che abbiamo ribaltato grazie a quella mentalità che insieme al mio staff siamo riusciti a portare, insieme all'importanza dei cambi che ci ha portato a capovolgere quella partita e tutta la stagione”.