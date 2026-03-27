Sensini: "Per la salvezza manca poco, il Parma ha preso il ritmo della Serie A"

Nestor Sensini, ex difensore del Parma, ha parlato così del cammino della squadra di Cuesta in una recente intervista: "Ero stato a Collecchio a settembre e in quell'occasione avevo avuto modo di constatare da vicino la qualità dei giovani a disposizione, segno evidente che il club ha operato bene sul mercato. Non è stato un inizio di stagione semplice, ma credo che questo fosse stato messo in preventivo dalla dirigenza: proprio perché giovani, questi calciatori avevano bisogno di prendere confidenza con i ritmi della serie A e qualcuno, in generale, col calcio italiano", ha detto alla Gazzetta di Parma.

Su cosa è mancato ai ducali ha aggiunto: "Ci sono state partite che il Parma non è riuscito a chiudere: anche questo fa parte del percorso di crescita e delle dinamiche del calcio. Ma poi i risultati sono cominciati ad arrivare, la squadra ha trovato una sua stabilità. Per la salvezza, adesso, manca poco: bisogna accelerare e chiudere i conti il prima possibile