Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sensini: "L'Udinese mi lascia perplesso. Kabasele? Io da 'nonno' tre anni bellissimi"

Sensini: "L'Udinese mi lascia perplesso. Kabasele? Io da 'nonno' tre anni bellissimi"TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 14:24Serie A
Dimitri Conti

L'ex difensore Nestor Sensini è stato intervistato dall'edizione di oggi de Il Messaggero Veneto, per parlare delle vicende dell'Udinese, reduce dalla sconfitta interna contro un'altra sua ex squadra come il Parma e in vista del confronto con un'altra realtà in cui ha militato da calciatore, la Lazio: "Un vero peccato che non possano giocarsi l'Europa con la Lazio. Runjaic ha saputo imporsi con formazioni di spessore e in stadi importanti, gioca meglio con le grandi che con le piccole. La Lazio non è più tra le sette sorelle del campionato, ma sa pur sempre farsi rispettare e cerca il gioco come le grandi".

E ancora, prosegue Sensini: "Il diverso rendimento avuto dall'Udinese in questa stagione mi ha lasciato perplesso. Se batti Inter, Milan, Napoli e Roma vuol dire che la squadra c'è. E se fai meglio con le big e stenti con le tue pari, allora hai dei problemi da risolvere in prospettiva. Vedo 43 punti in classifica e conto le sconfitte con Parma, Sassuolo e Genoa oltre ad altri pareggi: all'appello mancano quei 10-12 punti che servivano per essere in corsa per l'Europa".

In conclusione Sensini si sofferma anche sui singoli dell'Udinese: "Con Davis la squadra è più tranquilla, però quando manca fatica. E Zaniolo più che un falso nove è una mezzapunta. Runjaic potrebbe essere più offensivo portando più avanti i centrocampisti come Atta ed Ekkelenkamp. Loro sono il futuro. Kabasele? Gino Pozzo mi richiamò dopo Parma, avevo 36 anni e feci tre anni bellissimi da 'nonno', giocando come centrale. Kabasele ne ha 35 e l'età non conta se si sta bene".

Articoli correlati
Sensini: "Per la salvezza manca poco, il Parma ha preso il ritmo della Serie A" Sensini: "Per la salvezza manca poco, il Parma ha preso il ritmo della Serie A"
Sensini ufficializza l'addio di Banega al Newell's: "Scelta condivisa con la società"... Sensini ufficializza l'addio di Banega al Newell's: "Scelta condivisa con la società"
Sensini: "Pellegrino in crescita. Parma-Udinese? I gialloblù devono fare punti in... Sensini: "Pellegrino in crescita. Parma-Udinese? I gialloblù devono fare punti in casa"
Altre notizie Serie A
Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica... Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Caputi: "La Lazio ha dato senso ad una stagione complicata. Bravi Motta e Sarri" TMW RadioCaputi: "La Lazio ha dato senso ad una stagione complicata. Bravi Motta e Sarri"
Juventus, Adzic parzialmente in gruppo. Le ultime su Thuram e Yildiz in vista del... TMWJuventus, Adzic parzialmente in gruppo. Le ultime su Thuram e Yildiz in vista del Milan
Fiorentina, nessuna lesione ai flessori della coscia sinistra per Gosens: il report... Fiorentina, nessuna lesione ai flessori della coscia sinistra per Gosens: il report
Cremonese, Giampaolo verso il Napoli: "Vardy out". Poi torna sul gol annullato a... Cremonese, Giampaolo verso il Napoli: "Vardy out". Poi torna sul gol annullato a Baschirotto
Napoli, solo 3 intoccabili: McTominay da blindare, Alisson e Hojlund acquisti certi... Napoli, solo 3 intoccabili: McTominay da blindare, Alisson e Hojlund acquisti certi
Panchina cercasi, gli allenatori su piazza: Rosenior è l'ultimo iscritto al club Focus TMWPanchina cercasi, gli allenatori su piazza: Rosenior è l'ultimo iscritto al club
Piccoli oltre il dolore: l'attaccante della Fiorentina sta giocando sotto infiltrazioni... Piccoli oltre il dolore: l'attaccante della Fiorentina sta giocando sotto infiltrazioni
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.1 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.2 Lo scopritore di Motta: "Era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani"
Immagine top news n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.5 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.6 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
Immagine top news n.7 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Caputi: "La Lazio ha dato senso ad una stagione complicata. Bravi Motta e Sarri"
Immagine news Altre Notizie n.2 Paganini: "Lazio, Motta come Vergara. Juve, Alisson affare possibile"
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine news Serie A n.2 Caputi: "La Lazio ha dato senso ad una stagione complicata. Bravi Motta e Sarri"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Adzic parzialmente in gruppo. Le ultime su Thuram e Yildiz in vista del Milan
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, nessuna lesione ai flessori della coscia sinistra per Gosens: il report
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Giampaolo verso il Napoli: "Vardy out". Poi torna sul gol annullato a Baschirotto
Immagine news Serie A n.6 Napoli, solo 3 intoccabili: McTominay da blindare, Alisson e Hojlund acquisti certi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella-Padova, il derby dell'acciaio. Banzato: "A Gozzi ogni bene.. ma non sabato"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: “Frosinone schiacciasassi. Orgoglioso delle 100 panchine”
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Klinsmann ai box per lungo tempo. La Lega B: "Vicinanza al portiere bianconero"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gli arbitri della 36ª giornata. Venezia verso la A: la gara con l'Empoli affidata a Perri
Immagine news Serie B n.5 Avellino, il giusto mix tra equilibrio e ambizione: la città sogna, Ballardini predica prudenza
Immagine news Serie B n.6 Modena, la qualificazione ai playoff può arrivare domani. Ma serve battere il Monza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Paradosso Lecco: può chiudere la regular season al secondo posto...ma anche al quinto
Immagine news Serie C n.2 Arezzo-Torres decisiva per la B. Dj set prepartita con Pau dei Negrita
Immagine news Serie C n.3 Non solo campo. La FIGC – DCPS dà all'Ascoli anche merito sociale: consegnato riconoscimento
Immagine news Serie C n.4 L'Ascoli ci crede. Come i suoi tifosi: sold out in mezzora i biglietti per la trasferta di Campobasso
Immagine news Serie C n.5 Allegretti: "Bello allenare la Triestina, ma se mi chiamassero dovrei valutare cosa propongono"
Immagine news Serie C n.6 Foggia senza pubblico allo stadio. Chiesta l'istallazione di maxischermi in città
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.5 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.6 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?