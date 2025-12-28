Ufficiale Sensini ufficializza l'addio di Banega al Newell's: "Scelta condivisa con la società"

È ufficiale l’addio di Ever Banega al Newell’s Old Boys. Il centrocampista argentino, 37 anni, lascerà il club rosarino al termine del contratto, in scadenza il prossimo 31 dicembre. A confermarlo è stato Roberto Sensini, direttore sportivo della Lepra, durante una conferenza stampa che ha messo fine alle voci circolate nelle ultime settimane.

"Ci siamo incontrati con Ever - ha spiegato Sensini - e abbiamo deciso insieme che il suo percorso con il Newell’s si chiuderà qui. È una scelta condivisa tra il giocatore e la società". Parole chiare, che certificano la fine di un’esperienza iniziata nel 2024, quando Banega era tornato nel club della sua infanzia con l’obiettivo di dare qualità ed esperienza a una squadra giovane. Nel corso della sua seconda avventura in maglia rojinegra, Banega ha collezionato 65 presenze ufficiali, realizzando 5 gol e servendo 9 assist, confermandosi come uno dei punti di riferimento tecnici della squadra, nonostante qualche problema fisico e una continuità non sempre impeccabile.

La notizia arriva dalla voce di Roberto Sensini, vecchia conoscenza del calcio italiano e della Serie A. L’ex difensore ha infatti lasciato un segno importante nel nostro campionato, vestendo le maglie di Udinese, Parma e Lazio, prima di intraprendere la carriera dirigenziale. Un profilo autorevole, dunque, per annunciare una decisione delicata. Banega, noto in Italia anche per la sua esperienza all’Inter, si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Resta da capire se il futuro sarà ancora in campo o se l’argentino sceglierà una strada diversa, magari lontano dai riflettori. Di certo, il suo addio al Newell’s segna la fine di un legame profondo, fatto di appartenenza, talento e ritorni al passato.