Senza Provedel, la Lazio ha tre portieri giovani e italiani: la scelta per il match col Milan

L’emergenza tra i pali costringe la Lazio a guardare in casa propria. La cessione di Mandas e l’infortunio di Provedel hanno accelerato le valutazioni sui giovani portieri biancocelesti, portando Maurizio Sarri a puntare su tre profili italiani con un’età media di appena 21 anni: Motta, Furlanetto e il giovanissimo Giacomone.

Secondo il Corriere dello Sport, il momento delicato può trasformarsi in un’opportunità per capire il valore dei ragazzi e stabilire il loro futuro nel club. La scelta dell’allenatore è ricaduta su Motta, già utilizzato contro il Sassuolo e destinato a partire titolare anche nella sfida dell’Olimpico contro il Milan, salvo sorprese legate alle prestazioni. Classe 2005, cresciuto nel vivaio della Juventus dopo l’esperienza alla Reggiana, si prepara alla partita più importante della sua carriera.

Sarri ha spiegato così la situazione: “Uno ha 20 presenze tra i professionisti, Furlanetto 12-13. Sono tutti in fase di formazione a prescindere dall’età. Ora stiamo provando con Motta, poi vedremo nelle prossime partite”. Furlanetto, classe 2002, è il più esperto del gruppo ma non ha ancora esordito in prima squadra, pur avendo giocato in Serie C.

Completa il reparto Giacomone, classe 2008 e alto 202 centimetri, promosso dopo lo stop di Provedel. Arrivato nel settore giovanile nel 2020, resterà terzo portiere fino a fine stagione, vivendo un’occasione inattesa ma meritata.