Serie A, gli arbitri della 32ª giornata: Massa per Como-Inter, Atalanta-Juventus a Maresca
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 32^ giornata di Serie A. Di seguito tutti gli arbitri scelti per ogni singola partita.
ROMA – PISA
Venerdì 10/04 h. 20.45
Arbitro: M. Feliciani
AA1–AA2: L. Bindoni – A. Tegoni
IV: M. Mariani
VAR: A. Giua
AVAR: D. Di Paolo
CAGLIARI – CREMONESE
Sabato 11/04 h. 15.00
Arbitro: D. Doveri
AA1–AA2: G. Bercigli – L. Fontani
IV: M. Marinelli
VAR: M. Guida
AVAR: P. Mazzoleni
TORINO – HELLAS VERONA
Sabato 11/04 h. 15.00
Arbitro: M. Bonacina
AA1–AA2: H. Yoshikawa – D. Pistarelli
IV: G. Manganiello
VAR: L. Marini
AVAR: G. Meraviglia
MILAN – UDINESE
Sabato 11/04 h. 18.00
Arbitro: M. Marchetti
AA1–AA2: G. Imperiale – A. Fontemurato
IV: D. Mucera
VAR: P. Maggioni
AVAR: R. Abisso
ATALANTA – JUVENTUS
Sabato 11/04 h. 20.45
Arbitro: F. Maresca
AA1–AA2: M. Berti – M. Dei Giudici
IV: L. Zufferli
VAR: D. Di Paolo
AVAR: D. Camplone
GENOA – SASSUOLO
Domenica 12/04 h. 12.30
Arbitro: A. Rapuano
AA1–AA2: F. Di Gioia – A. Moro
IV: D. Di Marco
VAR: G. Meraviglia
AVAR: M. Guida
PARMA – NAPOLI
Domenica 12/04 h. 15.00
Arbitro: M. Di Bello
AA1–AA2: L. Rossi – A. Mastrodonato
IV: A. Collu
VAR: R. Abisso
AVAR: L. Marini
BOLOGNA – LECCE
Domenica 12/04 h. 18.00
Arbitro: A. Colombo
AA1–AA2: M. Perrotti – F. Ceccon
IV: G. Crezzini
VAR: P. Mazzoleni
AVAR: L. Paganessi
COMO – INTER
Domenica 12/04 h. 20.45
Arbitro: D. Massa
AA1–AA2: F. Meli – S. Alassio
IV: G. Ayroldi
VAR: G. Aureliano
AVAR: P. Maggioni
FIORENTINA – LAZIO
Lunedì 13/04 h. 20.45
Arbitro: M. Fabbri
AA1–AA2: S. Vecchi – A. Zingarelli
IV: D. Perri
VAR: A. Paterna
AVAR: G. Aureliano
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