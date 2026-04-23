Serie A, gli arbitri della 34^ giornata: Sozza per Milan-Juventus
Di seguito le designazioni arbitrali per la 34^ giornata di Serie A:
NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 – 20:45
Arbitro: Doveri
Assistenti: Passeri – Fontemurato
IV Uomo: Arena
VAR: Meraviglia
AVAR: Di Paolo
PARMA – PISA Sabato 25/04 – 15:00
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Trinchieri – Fontani
IV Uomo: Ayroldi
VAR: Giua
AVAR: Abisso
BOLOGNA – ROMA Sabato 25/04 – 18:00
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Berti – Di Gioia
IV Uomo: Allegretta
VAR: Maresca
AVAR: Meraviglia
H. VERONA – LECCE Sabato 25/04 – 20:45
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV Uomo: Marcenaro
VAR: Di Paolo
AVAR: Gariglio
FIORENTINA – SASSUOLO Domenica 26/04 – 12:30
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Costanzo – Cortese
IV Uomo: Turrini
VAR: Cosso
AVAR: Guida
GENOA – COMO Domenica 26/04 – 15:00
Arbitro: La Penna
Assistenti: Mastrodonato – Ceolin
IV Uomo: Colombo
VAR: Gariglio
AVAR: Di Paolo
TORINO – INTER Domenica 26/04 – 18:00
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni – Tegoni
IV Uomo: Crezzini
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi
MILAN – JUVENTUS Domenica 26/04 – 20:45
Arbitro: Sozza
Assistenti: Perrotti – Rossi M.
IV Uomo: Zufferli
VAR: Abisso
AVAR: Maresca
CAGLIARI – ATALANTA Lunedì 27/04 – 18:30
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Vecchi – Moro
IV Uomo: Di Marco
VAR: Marini
AVAR: Fabbri
LAZIO – UDINESE Lunedì 27/04 – 20:45
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Palermo – Zanellati
IV Uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Maggioni
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.