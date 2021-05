Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli sale al 2° posto. Udinese-Bologna, salvezza ipotecata

Il Napoli cala il poker sul campo dello Spezia e si prende il secondo posto momentaneo: 70 punti per gli azzurri, davanti a Atalanta, Juventus e Milan a quota 69. La lotta per la Champions è più viva che mai. Lo Spezia resta a quota 34 punti, invischiato nella lotta per la permanenza in A. Un punto a testa per Udinese e Bologna, entrambe salgono a 40 punti ipotecando così la salvezza. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 82

Napoli 70**

Atalanta 69

Juventus 69

Milan 69

Lazio 64*

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 45

Verona 42

Udinese 40**

Bologna 40**

Genoa 36

Fiorentina 35

Torino 34*

Spezia 34**

Cagliari 32

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

* Una partita in meno

** Una partita in più