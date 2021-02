Serie A, la classifica aggiornata: incubo Cagliari, il Torino respira, risale la Fiorentina

Vanno in archivio i primi due anticipi della 23^ giornata di Serie A. Al Franchi, la Fiorentina batte 3-0 lo Spezia, si risolleva dopo due sconfitte di fila e supera proprio gli spezzini in classifica. Alla Sardegna Arena, poche emozioni invece in Cagliari-Torino fino al guizzo decisivo di Bremer che al 76’ con un colpo di testa vincente regala i tre punti ai granata. Per il tecnico Nicola il distacco dal terzultimo posto occupato proprio dal Cagliari sale a 5 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42*

Napoli 40*

Atalanta 40

Lazio 40

Sassuolo 34

Verona 33

Sampdoria 30

Genoa 25

Fiorentina 25**

Bologna 24

Udinese 24

Benevento 24

Spezia 24**

Torino 20**

Cagliari 15**

Parma 13

Crotone 12

* Una partita in meno

** Una partita in più