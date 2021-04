Serie A, la classifica aggiornata: Inter prima a +13, la Juve pareggia a Firenze e aggancia il Milan

La Juventus pareggia a Firenze, raggiungendo provvisoriamente il Milan, mentre l'Inter batte in casa il Verona e consolida ulteriormente il primato in vetta (+13 sui rossoneri). Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti quattro gare valide per il 33° turno:

Inter 79

Milan 66*

Juventus 66

Atalanta 65*

Napoli 63*

Lazio 58**

Roma 55*

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38*

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino 31**

Benevento 31

Cagliari 28*

Parma 20

Crotone 18*

* Una partita in meno

** Due partite in meno