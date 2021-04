Serie A, la classifica aggiornata: Udinese e Sampdoria vincono ed ipotecano la salvezza

Si sono da poco concluse le due gare di serie A iniziate alle 15:00, valide per il 31° turno di serie A. Vittorie per Sampdoria e Udinese con le due formazioni che ipotecano così la salvezza. La squadra di Ranieri si impone 3-1 contro l'Hellas Verona e vola a 39 punti. L'Udinese, trascinata dal solito De Paul (doppietta per l'argentino), vince 2-1 sul campo del Crotone e sale a quota 36 punti in classifica. Si complica il gia difficile cammino del Crotone, che resta all'ultimo posto con 15 punti.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55

Roma 54

Sassuolo 43

Verona 41*

Sampdoria 39*

Udinese 36*

Bologna 34

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Torino 27

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15*

*una partita in più