Serie A, occhio al giallo: tutti i calciatori diffidati in vista della 35ª giornata di campionato
Ultime gare di campionato, e qualsiasi squalifica rischia di pesare tantissimo sulle speranze della propria squadra. Di seguito, tutti i calciatori diffidati in vista della 35ª giornata di Serie A: con un cartellino giallo, salterebbero il terzultimo turno stagionale.
Atalanta: De Ketelaere, Hien, Djimsiti
Bologna: Cambiaghi, Lucumì, Ravaglia
Cagliari: Gaetano, Ze Pedro, Borrelli
Como: Da Cunha, Addai, Ramon
Cremonese: Vardy, Luperto, Maleh
Fiorentina: Kean
Genoa: Marcandalli, Vitinha
Inter: Akanji
Juventus: Bremer, Kelly
Lazio: Pedro, Taylor
Lecce: Coulibaly
Milan: Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan
Parma: Britschgi, Nicolussi Caviglia
Pisa: Touré, Canestrelli, Vural
Roma: Mancini
Sassuolo: Muric, Fadera, Laurientè
Torino: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan
Udinese: Ehizibue, Kabasele, Kamara, Kristensen
Hellas Verona: Nelsson, El Musrati, Akpa Akpro.
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