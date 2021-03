Serie B, la classifica aggiornata: il Monza scivola al terzo posto, il Venezia ora è a -1

Vittoria pesantissima per la corsa al secondo posto per il Venezia che vince in casa del Monza e si porta a -3 dal secondo posto del Lecce e a -1 proprio dalla formazione di Brocchi, scivolata in terza piazza. Di seguito la classifica aggiornata della Serie B.

CLASSIFICA: Empoli 59; Lecce 52; Monza 50; Venezia 49; Salernitana 48*; Venezia 46; Cittadella 45*; ChievoVerona 43*; SPAL 42*; Pisa 40*; Brescia 39*; L.R. Vicenza, Frosinone 38; Cremonese, Reggina* 36; Pordenone 34*; Cosenza, Reggiana 29; Ascoli 28; Pescara 23; Virtus Entella 21

*una partita in meno