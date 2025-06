Ufficiale Juve Stabia, da Piovanello ai giovani Saviano, Ceccarini e Faccetti: in 7 rientrano dal prestito

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire da domani, martedì 1 luglio, faranno rientro i calciatori ceduti in prestito nella scorsa stagione.

Enrico Piovanello, attaccante classe 2000, era stato ceduto in prestito a gennaio al F.C. Trapani, con cui ha disputato 17 gare e fornito 2 assist nel campionato di Serie C girone C, alle quali si aggiunge 1 presenza in Coppa Italia Serie C.

Elian Demirovic, centrocampista classe 2000, era stato ceduto in prestito in estate al Legnago Salus, con cui ha collezionato 19 presenze segnando 2 reti e fornendo 2 assist nel girone B di Serie C. Successivamente, a gennaio si è trasferito al Giugliano Calcio, disputando 9 partite con 1 rete e 1 assist nel girone C, oltre a una presenza nei Play Off.

Francesco D’Amore, difensore classe 2004, ha iniziato la stagione in prestito al Legnago Salus, con cui ha giocato 13 gare nel girone B di Serie C e 1 gara in Coppa Italia Serie C, per poi trasferirsi a gennaio all’Ascoli, dove ha collezionato 10 presenze nello stesso girone.

Flavio Di Dio, attaccante classe 2002, era stato ceduto in prestito in estate all’Audace Cerignola, con cui ha disputato 5 gare nel girone C di Serie C. A gennaio si è trasferito al Lecco, con cui ha totalizzato 15 presenze e fornito 1 assist nel girone A di Serie C.

Pasquale Faccetti, attaccante classe 2005, era stato ceduto in prestito in estate al Città di Sant’Agata, con cui ha disputato 25 gare siglando 2 reti e fornendo 1 assist nel campionato di Serie D girone I.

Simone Ceccarini, centrocampista classe 2005, era stato ceduto in prestito in estate al Desenzano Calcio, con cui ha disputato 6 gare nel campionato di Serie D girone I. Successivamente a gennaio si è trasferito alla Palmese, disputando 16 gare e fornendo 2 assist nel campionato di Serie D girone H.

Michele Saviano, attaccante classe 2005, era stato ceduto in prestito in estate alla Real Acerrana 1926, con cui ha disputato 8 gare e siglando 1 rete e fornendo 1 assist nel campionato di Serie D girone H.