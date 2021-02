Setti esalta Juric: "Perfetto per il Verona. Non lo cambio con Guardiola, Mourinho o Klopp"

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato ai taccuini di AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, del segreto della formazione scaligera: "Il nostro segreto è la catena di comando molto snella, composta da me, dal ds Tony D'Amico e dall’allenatore Ivan Juric. Uno scambio con Guardiola, Mourinho o Klopp? No, Juric è perfetto per il Verona. Guardiola, Mourinho e Klopp sono grandissimi tecnici ma credo che il nostro allenatore abbia tutte la qualità per arrivare al loro livello".