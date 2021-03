Si sblocca subito Benevento-Fiorentina: Vlahovic porta avanti i viola e fa 10 in campionato

vedi letture

Fiorentina subito in vantaggio sul campo del Benevento con Dusan Vlahovic che sale così a 10 gol in campionato. Ottimo contropiede portato da Franck Ribery, scarico a sinistra per Eysseric che mette in mezzo dove il centravanti serbo è libero e da due passi batte Montipò. Minuto 9, Benevento-Fiorentina è 0-1.