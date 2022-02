Si scalda la pista Juventus-Zaniolo. I contatti proseguono, è la pista più concreta per l'estate

Il rafforzamento della Juventus per il centrocampo non si fermerà a Zakaria. L'obiettivo infatti per l'estate è un giocatore che alla fisicità tanto cara ad Allegri abbini anche abilità negli inserimenti: tutti questi motivi, uniti alla volontà di investire su un profilo giovane e magari anche italiano, hanno portato la Juventus a cominciare la semina per Nicolò Zaniolo con grande anticipo.

Nuovi contatti. L'interessamento della Juventus, del resto, nasce da lontano e ha basi solide. Inoltre, ribadisce oggi Tuttosport, i contatti proseguono e l'ottimismo cresce. Il 22enne azzurro - che non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma (scadenza 2024) - non solo è il primo nome della lista, ma in questo momento è la pista più concreta.