Simy: "Non sono il giocatore più raffinati, per alcuni addirittura scarso. Non è un problema..."

L'attaccante nigeriano Nwanko Simy ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sportweek', settimanale che uscirà in questo fine settimana, e nel corso del botta e risposta s'è soffermato sulle sue caratteristiche. "Coi piedi e con la testa arrivo dove gli altri non riescono", ha detto il centravanti del Crotone in una anticipazione uscita in queste ore. "Posso non essere il più raffinato tecnicamente, per alcuni sono addirittura scarso: non è un problema. Io sono Simy, sono alto quasi due metri e questo mi dà vantaggi e anche svantaggi. Coi piedi e con la testa arrivo dove gli altri non riescono, ma negli spazi stretti so di non essere Messi. Quando mi arriva la palla, devo colpirla".

Dopo 33 giornate di campionato, Simy è il terzo miglior marcatore del campionato, alle spalle solo di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.