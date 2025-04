Skorupski e Ferguson out 3 settimane: saltano Atalanta e Inter. Il report medico del Bologna

Arriva il report medico ufficiale del Bologna in merito agli infortuni di Skorupski e Ferguson. "Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro. Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane", si legge nella nota del club rossoblù. Salteranno dunque almeno le prossime due partite, lo scontro diretto per la Champions in casa dell'Atalanta e Bologna-Inter, in calendario la domenica di Pasqua.

L'infortunio di ieri nella sfida contro il Napoli.

Entrambi, ricordiamo, hanno accusato i rispettivi infortuni in occasione della partita contro il Napoli che ha chiuso la 32^ giornata di Serie A ieri sera al Dall'Ara. Lewis Ferguson si è fermato nel riscaldamento pre-partita, senza quindi scendere in campo, aveva riportato di ha riportato un risentimento alla coscia destra, mentre il portiere polacco è stato sostituito al 25′ del primo tempo per un risentimento appunto all’adduttore destro (in campo al suo posto è entrato Ravaglia).

Infortunio e rinnovo per Skorupski.

L'infortunio di Skorupski arriva in concomitanza con il rinnovo ufficiale del portiere col Bologna, comunicato oggi dallo stesso club rossoblù: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto relativo alle prestazioni sportive del portiere Lukasz Skorupski fino al 30 giugno 2026". Il prolungamento di Skorupski si è concretizzato grazie ai 25 minuti giocati dal polacco nella sfida contro il Napoli di ieri sera: minuti comunque utili per far arrivare il numero di presenze dell'estremo difensore a quota 23 e far scattare dunque il rinnovo automatico. Non è comunque detto che non si possa trattare a breve un ulteriore prolungamento, fino al 30 giugno 2027.

Il calendario del Bologna:

32esima giornata: Atalanta-Bologna (13 aprile)

33esima giornata: Bologna-Inter (20 aprile)

Coppa Italia, semifinale di ritorno: Bologna-Empoli (24 aprile)

34esima giornata: Udinese-Bologna (27 aprile)

35esima giornata: Bologna-Juventus (4 maggio)

36esima giornata: Milan-Bologna (11 maggio)

37esima giornata: Fiorentina-Bologna (18 maggio)

38esima giornata: Bologna-Genoa (25 maggio)