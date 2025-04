Ufficiale Bologna, esercitata l'opzione di rinnovo per Skorupski: prolungamento fino al 2026

Rinnovo di contratto in casa Bologna. Il club felsineo ha infatti ufficializzato di aver esercitato l'opzione per il prolungamento dell'accordo con Lukasz Skorupski fino al 2026. Questo il testo apparso sul sito: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto relativo alle prestazioni sportive del portiere Lukasz Skorupski fino al 30 giugno 2026".

Rinnovo per numero di presenze.

Il prolungamento di Skorupski è scattato grazie ai 25 minuti giocati dal polacco nella sfida contro il Napoli di ieri sera, visto che con quella contro i partenopei le presenze dell'estremo difensore sono arrivate a quota 23. Non è comunque detto che non si possa trattare a breve un ulteriore rinnovo, fino al 30 giugno 2027. In questo modo l'ex Empoli diventerebbe un vero e proprio veterano del club rossoblù.

L'infortunio di ieri nella sfida contro il Napoli.

Dopo la partita del Dall'Ara sono poi arrivate le prime indicazioni in merito alle condizioni dei giocatori del Bologna che sono usciti (o non sono neanche entrati in campo) malconci dalla sfida con il Napoli. Lewis Ferguson nel riscaldamento di ha riportato un risentimento alla coscia destra, mentre Lukasz Skorupski è stato sostituito al 25′ del primo tempo per un risentimento all’adduttore destro.