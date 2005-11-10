Skriniar: "Il Fenerbahce vuole vincere. Gasperini? Roma più qualitativa della sua Atalanta"

Il difensore dei turchi: "Non siamo partiti bene, c'è da migliorare, ma siamo contenti dopo 18 anni di tornare in Champions".

Milan Skriniar, difensore del Fenerbahce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro la Roma: "Sappiamo quale idea di gioco abbia Gasperini, era molto difficile affrontare l'Atalanta quando ero in Italia e ci aspettiamo qualcosa di simile. Ha alzato il livello della loro qualità rispetto a quando era alla Dea, abbiamo guardato le loro partite, stanno andando molto bene, sarà molto, molto difficile contro di loro, ma giochiamo in casa in Champions dopo tanti anni e vogliamo i 3 punti".

Quali sensazioni ha per la sfida di Istanbul di domani. Vivete un momento complicato.

"Non siamo partiti bene, c'è da migliorare, ma siamo contenti dopo 18 anni di tornare in Champions League, è una cosa bellissima per il club e per questi magnifici tifosi, non vediamo l'ora".