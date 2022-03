Skriniar premiato come miglior giocatore slovacco: "Credo che rinnoverò con l'Inter"

Terzo trionfo consecutivo per Milan Skriniar, eletto ieri miglior giocatore dell’anno in Slovacchia per la terza stagione consecutiva. A fine gara, il difensore nerazzurro ha commentato così il riconoscimento, proiettandosi anche verso alcuni temi d’attualità (fonte L'Interista): “Questo premio è una ricompensa per il lavoro quotidiano, gli allenamenti e le partite. È un riconoscimento che ti dice che tutto quello che fai ha davvero senso. Voglio migliorare ancora di più, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi ha aiutato l’aver vinto lo Scudetto con l’Inter, ci siamo vicini anche quest’anno anche se c’è un po’ di distacco, ma credo che torneremo a vincere. Negli ultimi anni il campionato è più equilibrato e noi abbiamo sbagliato diverse partite. Milan e Napoli ci hanno sorpassato, ma abbiamo ancora una partita da recuperare e lotteremo fino all’ultimo turno”.

Chiosa anche sul rinnovo con i nerazzurri: “Credo che rimarrò. Ho un contratto fino al 2023, vediamo se il club mi farà una nuova offerta, ma penso di sì. Credo che siano soddisfatti delle mie prestazioni, vedremo ma credo che alla fine resterò”.