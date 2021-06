Sogno o delusione totale: l'estate della Lazio ruota intorno a Sarri. Ieri risolti gli ultimi problemi...

vedi letture

Non ci saranno mezze misure, nell'estate della Lazio. L'arrivo Sarri o di un eventuale piano B determineranno i prossimi mesi del mondo biancoceleste. Potranno essere settimane di esaltazione o di sconforto più totale. Da sogno o da incubo. Il confine è lì, già oggi si capirà se la società farà quel passo in avanti o ne farà uno indietro: ieri definiti gli ultimi dettagli, ogni ora può essere buona per l'annuncio. Ma davvero un allenatore può cambiare così tanto il futuro e il progetto di un'intera realtà? In questo caso, sì. Perché dopo l'addio di Inzaghi, inaspettato e rumoroso, Sarri era l'unico tecnico disponibile per risollevare l'umore dei tifosi con la sua competenza e la sua caratura. Mihajlovic o Italiano non ce l'avrebbero fatta in prima battuta, magari più in là con i risultati sì, ma mediaticamente al loro arrivo no (soprattutto in confronto a Mourinho, prossimo allenatore della Roma). Il problema adesso è che neanche loro sono più disponibili e paradossalmente, se non dovesse arrivare Sarri, il piano B è Pirlo, Iachini, Villas-Boas o Vitor Pereira. Da un estremo all'altro, senza mezze misure.

Lotito è con le spalle al muro, non può fallire ed è impaziente: deve portare Sarri sulla panchina della Lazio, è stato anche disposto ad aspettare qualche giorno in più. Ne è consapevole e sta fremendo, come tutti i laziali, per avere la sua firma. Lo vuole talmente tanto che si è spinto oltre i suoi standard economici (con un biennale a 3,5 milioni bonus compresi) e tecnici, garantendo al tecnico i 3-4 acquisti mirati che ha chiesto. Se poi davvero sul mercato manterrà la parola adesso è difficile dirlo e questo è una delle ragioni delle frenata del weekend tra le parti. Oltre a dei problemi legati all'ingaggio del resto dello staff del tecnico, che si porterà Martusciello (come vice), Ianni (secondo assistente), Renzato (recupero infortuni), Losi (specializzato con il gps), Picchioni (scouting) oltre ad altri collaboratori.