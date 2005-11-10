Sohm torna alla Fiorentina ma per ripartire. Sullo svizzero riflette anche il Sassuolo
Il centrocampista Simon Sohm (25 anni) ha concluso l'attuale stagione in prestito al Bologna, che aveva dalla sua il diritto di riscatto ma pare intenzionato a non avvalersene. Lo svizzero classe 2001 tornerà quindi con ogni probabilità alla Fiorentina, ma per lui potrebbe esserci in posta un nuovo trasferimento nel prossimo futuro.
Per l'ex Parma potrebbero aprirsi le porte di un'altra squadra emiliana, questa volta il Sassuolo. Lo scrive l'edizione di oggi de La Nazione, spiegando come però per i neroverdi l'operazione non è semplice. Soprattutto per il prezzo abbastanza elevato del suo cartellino, visto che la Fiorentina non ha bisogno o voglia di svendere Sohm. Però la sua volontà di ottenere maggior minutaggio, potrebbe risultare importante.