Sokratis al Genoa, questione di giorni? L'ad Zarbano: "Non so se arriverà presto"

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha parlato a Sky Sport del mercato dei rossoblù e in particolare dei possibili arrivi di Sokratis e Strootman: "Noi valuteremo quelle che possono essere le opportunità in base alle esigenze che ci esprime l'allenatore. Strootman e Sokratis sono sicuramente due ottimi giocatori ma non so se potranno arrivare a giorni".