Sollievo in casa Inter: per Lautaro Martinez solo un lieve affaticamento con l'Argentina

Allarme rientrato per Lautaro Martinez. L’attaccante dell'Inter, che non ha preso parte alla sfida tra Argentina e Paraguay per un problema fisico, dovrebbe essere fin da subito a disposizione di Scaloni per i prossimi due impegni che attendono la nazionale Albiceleste. I medici dell’Inter, riporta Sky Sport, hanno parlato con lo staff medico dell’Argentina e hanno ricevuto rassicurazioni sulle condizioni dell’attaccante, tenuto a riposo contro il Paraguay (match di qualificazione al prossimo Mondiale terminato 0-0) in via precauzionale. Nessun infortunio, dunque, per Lautaro Martinez ma solo un leggero affaticamento muscolare. La situazione andrà comunque monitorata giorno dopo giorno visto che Lautaro, come gli altri sudamericani, rientrerà in Italia venerdì sera, con l’Inter che scenderà in campo sabato 16 ottobre alle ore 18 contro la Lazio all’Olimpico.