Sommer verso l'Inter, il Bayern Monaco si tutelerà con un David spagnolo: Raya o De Gea

L'Inter ha finalmente in pugno Yann Sommer, così il Bayern Monaco è costretto a tutelarsi col sostituto. Come riporta il Times, il club bavarese starebbe lavorando per consegnare a mister Tuchel uno fra David Raya e David de Gea. Il primo, spagnolo di 27 anni, gioca nel Brentford; il secondo, suo connazionale 32enne, è attualmente svincolato dopo l'addio al Manchester United. Uno dei due, a detta della testata inglese, sarà il nuovo vice-Neuer in Germania.

Fumata bianca in arrivo per Sommer

La chiusura dell’affare, secondo quanto raccolto da TMW, è imminente. L’ok definitivo tra Inter e Bayern è ormai dietro l’angolo, l’affare si chiuderà tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. L’Inter non dovrebbe pagare i 6 milioni di euro previsti dalla clausola risolutiva, ma circa 4 milioni, un leggero sconto legati anche ai buoni rapporti tra i due club. Col giocatore elvetico esiste invece da tempo l’accordo per un contratto biennale, ergo scadenza 2025.