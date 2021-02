sondaggio Dove giocherà il prossimo anno Erling Haaland?

Dove giocherà il prossimo anno Erling Haaland? E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio. In una recente intervista il suo procuratore Mino Raiola ha parlato di una decina di club che possono permettersi il suo acquisto la prossima estate. Quale sarà a vostro avviso il futuro del fortissimo centravanti norvegese classe 2000? Ecco le opzioni:

- Ancora una stagione al Borussia Dortmund

- In Premier League, nel nuovo Chelsea di Thomas Tuchel

- In Liga, sarà il nuovo centravanti del Real Madrid

- In Serie A, questa volta la Juventus farà di tutto per acquistarlo

- In Premier League, sarà l'erede di Aguero nel Manchester City di Guardiola

- In Ligue 1, il PSG si 'regalerà' anche il bomber norvegese

- In Liga, sarà l'acquisto copertina del nuovo Barcellona

- In Premier League, diventerà il nuovo 9 del Manchester United

- In Bundesliga, prenderà il posto di Lewandowski al Bayern

- In Premier League, è il bomber che vuole Klopp per il Liverpool

