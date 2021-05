sondaggio Mourinho nuovo tecnico della Roma: è la scelta giusta per svoltare?

Josè Mourinho nuovo tecnico della Roma: è la scelta giusta per svoltare? È la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio, dopo l'incredibile annuncio a sorpresa da parte del club capitolino, che ha scosso il mondo del calcio con la scelta dello Special One come nuovo tecnico per il 2021-22.

Sì, ha l'esperienza giusta e la mentalità vincente che serviva al club

No, è reduce da troppe esperienze negative e sarebbe servito altro

