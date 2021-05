"Sono tranquillo sul futuro". Andrea Pirlo sereno sulle scelte della Juventus: il video

Nel corso della conferenza stampa di oggi a meno uno dalla gara di Udine contro la formazione di Luca Gotti, Andrea Pirlo ha parlato anche del suo futuro. Clicca sul link in calce per vedere il video: il tecnico della Juventus ha parlato anche della sua panchina, in bilico. "Sono tranquillo", ha detto Pirlo. Sarà così? Riuscirà a restare in sella alla Juventus?