Le sorelle sportive azzurre, lui calciatore della Juve: Osakue firma il primo contratto pro
Una famiglia di sport, quella di Denaly Osakue, che quest'oggi ha sottoscritto il suo primo contratto pro con la Juventus, firmando un accordo triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029. Il classe 2009, lo ricordiamo, è il fratello di Daisy, primatista italiana del lancio del disco, e Angel, membro della nazionale di skelton azzurra.
Di seguito, la nota del club bianconero:
"Il difensore classe 2009 Denaly Osakue firma il suo primo contratto da professionista: ufficiale l’accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2029.
Un traguardo importante nel percorso di crescita di un ragazzo arrivato giovanissimo nel nostro Settore Giovanile, in bianconero dal 2019: nella stagione conclusa qualche settimana fa, Osakue è stato protagonista in Under 17 con 26 presenze complessive tra campionato e fase finale.
Congratulazioni, Denaly!".