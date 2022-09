Spalletti battibecca con un giornalista: "Quando avrei detto che ho litigato con lo spogliatoio?"

Nel corso della conferenza stampa post-partita, al termine di Napoli-Spezia, Luciano Spalletti si è reso protagonista di un battibecco con un giornalista: "Quando avrei detto che io ho litigato con tutto lo spogliatoio? Lei me lo deve dire, ha trovato un cliente scomodo. Lei è un anno e mezzo che parla di me, lei non si fa mai vedere e poi parla di me".