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Spalletti ha firmato il rinnovo con la Juventus: ufficialità attesa a breve
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Luciano Spalletti ha appena firmato il suo rinnovo di contratto con la Juventus. Il tecnico di Certaldo quindi, a prescindere da come finirà questa stagione, si è legato alla società bianconera per altri due anni, fino al giugno del 2028.
Il tecnico ha diretto questa mattina l'allenamento alla Continassa, seduta terminata intorno alle 13. A quel punto Spalletti si è diretto all'interno della sede dove ha messo nero su bianco il nuovo accordo, la cui ufficialità è attesa nel giro di pochi minuti.
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