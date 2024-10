Spalletti non chiede scusa a Inzaghi: "Non devo chiarire niente a nessuno"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, torna sulla questione delle telefonate tra i tesserati di squadre di Serie A e gli ultras nel corso di un'intervista rilasciata al TG1, dopo che nelle scorse ore era uscita la notizia secondo la quale il ct degli Azzurri si sarebbe scusato personalmente in via telefonica con il suo collega all'Inter, Simone Inzaghi.

A proposito di questo, Spalletti non sembra dare troppo adito alla ricostruzione appena descritta: "Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni".

Sulla partita di domani, che attende la sua Italia contro Israele in Nations League, Spalletti si è invece espresso in questi termini: "Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire".