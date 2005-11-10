Spalletti non scopre le carte, ma Conceicao è in vantaggio su Zhegrova

Oggi, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Cagliari e ieri Luciano Spalletti ha spiegato come ha lavorato nel corso di questa pausa così anomala: "La sosta è stata lunga e ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose. La gestione è stata fatto in modo semplice per dare dei lunghi riposi per bilanciare le tante partite. Accumolo di fatiche e accumolo di riposo, non c’è altra medicina. Si gestisce così, valutando bene le cose a livello individuale, personalizzando per gli elementi rimasti a disposizione". Il tecnico di Certaldo, però, non si è voluto sbilanciare sulle scelte di formazione: "Zhegrova è uno di quelli che ha cambiato la casacca tra titolare e non titolare. Guardo il minutaggio e le do un colpo di telefono…Sono tornati tutti in condizione mentale giusta, hanno sviluppato bene gli allenamenti finali. Sono contento dell’attenzione, del ritmo, dello svolgimento di questi allenamenti. Abbiamo personalizzato un po’ di cose, un po’ di carichi, in base a quanto partite abbiamo fatto e quando li abbiamo ritrovati. Siamo contenti di avere a disposizione i calciatori di questo momento e soprattutto della condizione che hanno".

Juventus condannata a vincere

In questa pausa si é molto parlato delle possibili squadre in lotta per lo scudetto e da molti la Juventus è stata esclusa dalla corsa al titolo. Di questo argomento ne ha parlato anche Spalletti che ha spiegato che la Vecchia Signora è condannata a vincere: "Non ci interessa proprio niente. Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. La Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino. Sappiamo di poter stare dentro quel gruppo, poi c’è che ci cita per lo Scudetto, chi obbligatoriamente da un’altra parte. Ma siamo noi che abbiamo ambizioni forti e sappiamo di vivere questo momento di vita, non ce lo facciamo indicare da nessuno". Inoltre, il tecnico di Certaldo ha rivelato che Cambiaso ha recuperato dall'infortunio alla caviglia: "Cambiaso ha sviluppato tutti gli allenamenti nella maniera corretta. Io sono contento dei calciatori che ho a disposizione. Non si possono evitare gli ostacoli e non dobbiamo evitarli ma passarci attraverso. Tu trovi ostacoli, cose che ti succedono, ma stare a descrivere e parlarne è tempo perso. Siamo felici di chi abbiamo a disposizione e si va a giocare con quelli per provare a vincere la partita". Spalletti ha poi parlato delle caratteristiche di Sarr: "È quella via di mezzo del mediano, ha tratto corto, ma con i suoi inserimenti macina roba. Ha tempi corretti, assomiglia di più a McKennie. Copre spazio, potrebbe essere uno di quelli lì che ha cambiato casacca".