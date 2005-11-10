Spalletti non scopre le carte, ma Conceicao è in vantaggio su Zhegrova
Camillo Demichelis
Oggi, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Cagliari e ieri Luciano Spalletti ha spiegato come ha lavorato nel corso di questa pausa così anomala: "La sosta è stata lunga e ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose. La gestione è stata fatto in modo semplice per dare dei lunghi riposi per bilanciare le tante partite. Accumolo di fatiche e accumolo di riposo, non c’è altra medicina. Si gestisce così, valutando bene le cose a livello individuale, personalizzando per gli elementi rimasti a disposizione". Il tecnico di Certaldo, però, non si è voluto sbilanciare sulle scelte di formazione: "Zhegrova è uno di quelli che ha cambiato la casacca tra titolare e non titolare. Guardo il minutaggio e le do un colpo di telefono…Sono tornati tutti in condizione mentale giusta, hanno sviluppato bene gli allenamenti finali. Sono contento dell’attenzione, del ritmo, dello svolgimento di questi allenamenti. Abbiamo personalizzato un po’ di cose, un po’ di carichi, in base a quanto partite abbiamo fatto e quando li abbiamo ritrovati. Siamo contenti di avere a disposizione i calciatori di questo momento e soprattutto della condizione che hanno".
Juventus condannata a vincere
In questa pausa si é molto parlato delle possibili squadre in lotta per lo scudetto e da molti la Juventus è stata esclusa dalla corsa al titolo. Di questo argomento ne ha parlato anche Spalletti che ha spiegato che la Vecchia Signora è condannata a vincere: "Non ci interessa proprio niente. Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta. La Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino. Sappiamo di poter stare dentro quel gruppo, poi c’è che ci cita per lo Scudetto, chi obbligatoriamente da un’altra parte. Ma siamo noi che abbiamo ambizioni forti e sappiamo di vivere questo momento di vita, non ce lo facciamo indicare da nessuno". Inoltre, il tecnico di Certaldo ha rivelato che Cambiaso ha recuperato dall'infortunio alla caviglia: "Cambiaso ha sviluppato tutti gli allenamenti nella maniera corretta. Io sono contento dei calciatori che ho a disposizione. Non si possono evitare gli ostacoli e non dobbiamo evitarli ma passarci attraverso. Tu trovi ostacoli, cose che ti succedono, ma stare a descrivere e parlarne è tempo perso. Siamo felici di chi abbiamo a disposizione e si va a giocare con quelli per provare a vincere la partita". Spalletti ha poi parlato delle caratteristiche di Sarr: "È quella via di mezzo del mediano, ha tratto corto, ma con i suoi inserimenti macina roba. Ha tempi corretti, assomiglia di più a McKennie. Copre spazio, potrebbe essere uno di quelli lì che ha cambiato casacca".
Juventus, le scelte di Spalletti: spazio al 4-2-3-1 contro il Cagliari
La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari affidandosi al 4-2-3-1, modulo scelto da Luciano Spalletti per la sfida contro i rossoblù. L’allenatore bianconero punta su una formazione che unisce solidità difensiva, qualità in mezzo al campo e diverse soluzioni offensive. Tra i pali ci sarà Vicario, protetto da una linea difensiva composta da Kalulu e Celik sulle corsie esterne, con Bremer e Lucumì al centro. In mediana spazio alla coppia formata da Sarr e Douglas Luiz, chiamati a garantire equilibrio e a dare sostegno alla manovra della squadra. Sulla trequarti agiranno Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez, con il compito di accompagnare l’azione offensiva, creare occasioni e rifornire l’unica punta. Il riferimento avanzato sarà Kolo Muani, incaricato di guidare l’attacco e cercare la via del gol. In panchina, dunque, Luciano Spalletti, che punta su questo undici per provare a conquistare un risultato positivo contro il Cagliari.