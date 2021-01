Spezia, il ds Meluso: "Dobbiamo sfoltire la rosa. Iturbe? Non abbiamo slot per extracomunitari"

Pochi minuti all'inizio del match tra Torino e Spezia, ma a tenere banco, in casa ligure, è il mercato. A prendere la parola è il ds dei liguri, Mauro Meluso, che ai microfoni di Sky Sport, sottolinea come la priorità sia sfoltire la rosa: "Dobbiamo ridurre la rosa perché in sede di calciomercato estivo abbiamo pensato di renderla più ampia per andare incontro ai punti interrogativi del Covid. Ora le partite sono di meno, si va verso il girone di ritorno e pensiamo di ridurre la rosa per renderla più omogenea. Iturbe? E' extracomunitario, serve uno slot libero per riportarlo in Italia e noi non lo abbiamo", le sue parole.