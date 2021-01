Spezia, Italiano: "Il nostro campionato è questo, speriamo di esserci fino alla fine"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha così commentato la sconfitta delle aquile in casa contro l’Hellas Verona: “Cos’è mancato? Penso che anche oggi siamo qua a recriminare il pareggio che era più che meritato per come abbiamo affrontato la gara contro una squadra fortissima come il Verona, chiaro che in questa categoria se rimani in inferiorità numerica diventa complicato. I ragazzi non ci stavano a perdere la gara, abbiamo cercato di creare i presupposti per pareggiarla. In questo momento parliamo di ingenuità, di qualche limite caratteriale che abbiamo, in alcuni momenti gli altri sono più smaliziati, più furbi e siamo qui a recriminare perché lasciamo punti. Il campionato nostro sapevamo fosse questo, siamo in lotta con le altre e speriamo di esserci fino alla fine”.

Siete leggeri in attacco?

“Se mi fa questa domanda è perché arriviamo negli ultimi metri e ci vorrebbe più determinazione e concretezza, già questo sarebbe un grande successo per una squadra come la nostra. Bisognerebbe dare una mano a Nzola, che è l’unico che sta facendo gol, abbiamo esterni che sono attaccanti veri e propri e dobbiamo cercare di iniziare a mettere gol dentro al lavoro sporco che si fa. Ci sta mancando questo, oggi abbiamo concesso poco, giocato e creato, mettendo in difficoltà una squadra come il Verona. Ci stanno mancando le caratteristiche che non ci permettono di portare a casa punti”.

Come affrontate la prossima partita, che è molto ravvicinata?

“Noi veniamo da sette partite in cui abbiamo fatto due punti, dove la nostra dimensione è questa, per quanto riguarda la classifica. Sappiamo che dobbiamo lottare con un bel po’ di squadre per ottenere la permanenza della categoria. Dobbiamo prepararla come le altre, sappiamo che possiamo avere momenti negativi ma dobbiamo essere bravi ad archiviare qualsiasi situazione, positiva o negativa. Prepareremo la partita con il Napoli, per metterli in difficoltà cercando di crescere sotto certi aspetti, su cui dobbiamo maturare altrimenti saremo qui a no essere felici”.

Sta arrivando Saponara, le piace? Come lo inserisce nello Spezia?

“Abbiamo tanti esordienti in questa categoria, tanti giovani, se dovesse arrivare un giocatore dal passato e dalla qualità e personalità di Saponara, in una squadra come la nostra con tanti debuttanti darà una grossa mano. A noi ci sta penalizzando questa cosa, tra partite che andremo ad affrontare e l’esperienza che faremo in giro per i campi cercheremo di recuperare da questo punto di vista”.