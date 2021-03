Spezia, Italiano in conferenza: "Tre punti di grande valore ma 29 punti sono ancora pochi"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Spezia-Cagliari, Vincenzo Italiano, tecnico della squadra bianca, commenta così la vittoria ottenuta contro i sardi, importantissima per la lotta salvezza: “Il valore di questo successo è che nell’arco di tutto il campionato, anche nei momenti negativi che duravano per settimane, siamo riusciti a dare quel colpo di coda che ti permette di avere entusiasmo, di lavorare con serenità. Venivamo da un periodo negativo, siamo stati bravi ad ottenere la vittoria contro una squadra di valore assoluto e sono contento per i ragazzi perché si sono fatti trovare pronti, ci tenevamo ad uscire da questo periodo negativo e i tre punti hanno un grande valore, sicuramente”.

Nella ripresa è uscito lo Spezia che conosciamo:

“Quando arrivi da un periodo negativi e vieni messo sotto pressione hai il timore di commettere un errore decisivo, a volte non si ha il coraggio di forzare qualche giocata e penso che per i giovani di questa squadra può capitare. Ci è capitato spesso che quando andiamo in vantaggio non riusciamo a portare al termine il risultato, oggi siamo stati bravi a raddoppiare e a soffrire perchè c’era il ritorno del Cagliari che ha messo Cerri, Pavoletti, Joao Pedro, Simeone, ed è normale che ti mette in difficoltà. Siamo stati bravi a tenere e a portare a casa il risultato”.

Zoet mostruoso, è d’accordo?

“Le prime situazioni nel primo tempo sono state situazioni semplici, sono state decisive le parate del finale. Quando il portiere è decisivo vuol dire che ha determinato in maniera pesante. Siamo contenti, a volte sono gli avversari a limitarci e oggi il nostro portiere ci consegna tre punti in una sofferenza limitata, in quei dieci minuti in cui loro hanno messo tutti i palloni in area, ma prima avevamo fatto davvero bene e gestito bene, concesso poco, e un po’ di timore ci può stare perché siamo giovani, tanti al primo anno, e non si può chiedere la perfezione”.

Piccoli continua a segnare:

“Piccoli è un ragazzo che ha grandissime qualità, deve iniziare a preparare bene le partite perché deve essere più concreto sotto porta e in alcune circostanze poteva essere più concreto. Ha dalla sua grande voglia, una passione mostruosa. È un ragazzo di prospettiva, può ottenere grandi cose”.

Ora c'è il rischio di essere troppo vicini al traguardo?

“Su questo ho già detto alla squadra che 29 punti sono pochi. Mancano 30 punti, il finale di ogni campionato vede sempre squadre che tirano fuori l’orgoglio con risultati inaspettati, squadre che vincono inaspettatamente. Oggi ci siamo fatti trovare pronti mentre gli altri stavano correndo, e ci siamo allineato a loro e sono convinto che non sbaglieremo perché sappiamo che la quota è molto più alta e c'è da soffrire e lavorare”.