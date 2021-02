Spezia-Parma, sono 24 i convocati di D'Aversa per lo Spezia: out Gervinho e Zirkzee

vedi letture

Sono 24 i convocati di mister Roberto D'Aversa per la partita di domani contro lo Spezia. Torna Lautaro Valenti dopo il ko subito contro l'Atalanta, ma il tecnico crociato, oltre a Pellè, perde anche Gervinho e Zirkzee, a cui sono state diagnosticate una lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro e una lombalgia, dopo gli allenamenti di ieri e oggi. Non è presente nemmeno Roberto Inglese, che in settimana aveva svolto in gruppo qualche seduta.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti;

Centrocampisti: Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Karamoh, Man, Mihaila.