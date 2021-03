Spezia, quante rimonte: dieci punti su 26 arrivati da situazione di svantaggio

vedi letture

Con le unghie e con i denti. Così deve comportarsi una squadra che lotta per non retrocedere. Così sta facendo lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano anche contro il Benevento ha saputo portare a casa un punto contro una diretta concorrente che serve a muovere la classifica. Dopo un primo tempo sottotono la squadra però ha saputo reagire trovando la via del gol con Verde, al suo quinto centro stagionale fra Serie A e Coppa Italia. Eppure la partita non si era messa benissimo, complice diversi errori compiuti nei primi quarantacinque minuti ma alla fine il punto è arrivato e insieme ad esso la consapevolezza che gli Aquilotti si sono calati perfettamente nella parte e sono pronti a dire la loro in questo insidioso finale di campionato.

Quanti punti in rimonta - Non è la prima volta che la squadra ligure riesce a rimettere in piedi una partita. Dei 26 punti raccolti in stagione, buon bottino, quasi la metà sono arrivati da situazione di svantaggio. Ben dieci. La prima rimonta è arrivata in quel di Cesena: la Fiorentina di Beppe Iachini era avanti 2-0 dopo appena quattro minuti con Pezzella e Biraghi ma Verde e Farias firmarono la risalita. In quel di Cagliari la partita è stata più altalenante: avanti lo Spezia con Gyasi poi padroni a segno con Joao Pedro e Pavoletti ad inizio ripresa e pareggio finale al 94' con il rigore trasformato da Nzola. Le ultime due invece sono molto più recenti: la prima contro il Parma, da 0-2 a 2-2, e l’ultima sabato contro i giallorossi di Pippo Inzaghi.

Rimonte da tre punti - Non solo rimonte che hanno portato un punto nelle casse spezzine ma in due occasioni Terzi e compagni hanno portato a casa l’intera posta in palo. E’ successo a Napoli. Al "Maradona" partenopei in vantaggio con Petagna prima del rigore trasformato da Nzola e il gol definitivo di Pobega. Stesso copione a Reggio Emilia contro il Sassuolo con i neroverdi che hanno sbloccato il risultato con Caputo prima della rimonta vincente firmata da Erlic e Gyasi.