Spezia, si vede la nuova proprietà: Filip Platek al Picco per la sfida col Cagliari

La nuova proprietà dello Spezia vuole essere vicina alla squadra in questa volata finale verso la salvezza e in occasione della sfida contro il Cagliari si è fatta vedere allo stadio. Il fratello del proprietario Robert Platek, Filip, nonché vice-presidente del club bianconero, è per la prima volta in Italia e ha subito fatto tappa al Picco, avvistato sul terreno di gioco di fianco allo staff. Un segnale chiaro: il futuro passa naturalmente dalla permanenza in Serie A.

