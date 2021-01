Spezia, Verde: "Siamo gruppo solido, possiamo arrivare ovunque"

vedi letture

Lo Spezia batte la Roma e accede ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli. Protagonista del match è Daniele Verde, autore del gol del 3-2 nei supplementari che ha spianato la strada alla formazione ligure; proprio il trequartista, ai microfoni di Rai Sport, ha espresso tutta la propria gioia per il risultato raggiunto: "Non ero entrato al 100% dopo due mesi di stop, ma sono contentissimo del gol. Mi dispiace averlo fatto contro la mia ex squadra e del periodo che sta passando, ma sono felicissimo per la mia squadra. Nessuno immaginava potessimo passare contro la Roma, godiamoci questo momento e andiamo avanti concentrandoci sulle prossime partite. Il mister coinvolge tutti, noi ci crediamo dall'inizio del campionato. Siamo un gruppo solido e unito e possiamo arrivare ovunque".

Hai visto una Roma in difficoltà?

"L'ho vista anche al derby e avrebbero dovuto affrontarlo in un'altra maniera. Spero che sia solo un momento che passerà a breve perché è un'ottima squadra. Nel derby non ho visto la Roma che c'era quando c'ero io".