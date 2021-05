Spezia, Verde sul suo futuro: "Con la salvezza è scattato il riscatto automatico, poi si vedrà"

Nel corso dell'intervista concessa a 1 Station Radio, l'attaccante dello Spezia Daniele Verde ha parlato del suo futuro: "Per ora sono ufficialmente un calciatore dello Spezia - riporta TuttoNapoli.net - con la salvezza è scattato il riscatto automatico, poi si vedrà in futuro. Sono molto orgoglioso dell’esperienza che ho maturato finora, ho girato molto nonostante abbia solo 24 anni. Cercherò di affermarmi qui anche per dare stabilità alla mia famiglia, anche se il mio sogno resta quello di approdare in una big. Sono di Napoli e sono un tifoso del Napoli, se dovesse arrivare una chiamata non potrei mai rifiutare, andrei a giocarmi le mie carte".