Spezia, vicina la stretta finale: oggi può essere la giornata di Thiago Motta

Dopo due settimane complicate e molto tese, lo Spezia è vicino a trovare il punto di svolta che potrà permettere di iniziare a programmare la stagione, ritardata per l'addio a sorpresa di Vincenzo Italiano. Dopo l'annuncio del nuovo DG Riccardo Pecini, la squadra bianca è molto vicina anche a trovare il nuovo allenatore, dopo una settimana intensa di colloqui e di sondaggi. Proprio quando Rolando Maran pareva essere l'erede designato di Italiano, ecco che negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con Thiago Motta, giovane tecnico che in Italia ha già allenato, seppur per dieci partite, al Genoa. Motta, che risponde all'identikit tracciato dalla società, ovvero un allenatore che giochi un calcio moderno, aperto al mondo internazionale e che possa proseguire sull'impronta tracciata dal tecnico precedente, ha sparigliato le carte in tavola, dopo giorni di riflessione su Maran, e sui vari Farioli, Giampaolo e Corini.

OGGI LA FUMATA BIANCA - E quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per la fumata bianca, dopo l'accelerazione del week-end. A sette giorni dall'inizio del ritiro, le Aquile sono ad un passo dal trovare il nuovo allenatore, che darà modo di impostare anche una strategia di mercato che, al momento, per ovvi motivi, non è ancora potuta partire. In casa Spezia ci sarà tantissimo da fare, visti i tanti addii per le scadenze dei prestiti e dei contratti. Il contratto di Motta è perlopiù definito: l'ex centrocampista italo-brasiliano firmerà un biennale e potrà cimentarsi, per la prima volta, con la Serie A dall'inizio della stagione.